"He's the man". Acompanhámos os adeptos do Manchester United antes e depois da estreia de Ruben Amorim

A chuva torrencial que se abateu sobre Manchester Piccadilly, à chegada dos adeptos do United à estação de comboio, poderia ser interpretada como um augúrio, não estivéssemos nós em Inglaterra e em novembro.

Os dois comboios atrasados e o terceiro cancelado já fariam os mais supersticiosos suspeitar que o destino estava a preparar alguma. E, de facto, o dia estava enguiçado, pois terminou com um empate no jogo de estreia de Rúben Amorim.

O Manchester United até marcou primeiro, logo aos dois minutos, por intermédio de Marcus Rashford, mas os referidos agoureiros ter-se-ão agarrado aos talismãs e clamado razão, quando Omari Huthincson decidiu provar a sorte de longe e acertou em cheio nas redes de André Onana. Era o culminar de um dia que nasceu torto e nunca se endireitou.

Recuemos até ao início deste domingo em que Bola Branca foi mais uma passageira da caravana dos "red devils".

As rajadas de vento fazem o interior de Piccadilly guinchar e a chuva encharca o chão, ora pelas golfadas que conseguem entrar quando as portas se abrem, ora pelos sapatos e guarda-chuvas que a trazem para o interior. Quando a Renascença chega à estação, já umas poucas dezenas de adeptos do Manchester United se encontram na plataforma, à espera do comboio que os levará até Doncaster.

Uma vez em trânsito, alguns grupos mantêm-se em silêncio, a aproveitar as poucas horas de sono que lhes restam - terão cinco horas de viagem pela frente -, ao passo que outros fazem questão de começar a festa logo às oito da manhã. Sacos de cervejas e "snacks" dançam de mão em mão, pese a hora; o entusiasmo é palpável.

"Estou extasiado. [Rúben Amorim] está a dizer todas as coisas certas, esperemos que consiga tirar o máximo deste grupo de jogadores, que neste momento está aquém do seu potencial, e, potencialmente, disputar o acesso à Liga dos Campeões", afirma Jamie, um membro do grupo mais expressivo, em declarações à Renascença. Questionado sobre a previsão de resultado, atira: "Vitória por 4-0."

O êxtase não esmorece ao primeiro atraso, causado por trabalhos na ferrovia. Os adeptos continuam a falar alto e a cantar, mesmo depois de saber que não chegarão a Doncaster à hora prevista. De qualquer forma, e mesmo com esta demora de mais de 20 minutos, o próximo comboio não está em risco.

O enxame adensa-se a cada paragem e, na chegada a Doncaster - uns pela linha original, outros por Sheffield, a terra do Wednesday, com que Carlos Carvalhal foi, por duas vezes, derrotado no "play-off" de acesso à Premier League -, os 20 ou 30 adeptos que tinham iniciado a viagem em Manchester já se multiplicaram. Os decibéis também aumentam, quando embarcam rumo a Peterborough, a última escala desta viagem de cinco horas.

Mais um atraso, por problemas na linha, e, quase a chegar a Peterborough, a machadada final na normalidade: o último comboio, que levaria os adeptos até Ipswich, foi cancelado. Os adeptos querem continuar neste comboio, até Kings Cross, e mudar aí para Ipswich, mas a agência ferroviária diz que não, que há demasiada gente à espera para entrar em Peterborough e que não há espaço para quem deveria sair na próxima estação.

A solução? A agência chama táxis para todos os lesados da ferrovia e, de quatro em quatro, lá se ensardinham todos dentro de carros demasiado pequenos para a viagem de duas horas que os espera.

"Está a ser um pesadelo", admite Chris, um dos três adeptos que partilham táxi com a Renascença.

A proximidade física, inescapável, puxa pela conversa sobre o Manchester United e Rúben Amorim: "Vai ser um grande treinador, acredito que encontrámos o treinador certo na altura certa."

Chris espera que o técnico português vença o primeiro jogo. No entanto, depois de relembrar a derrota de estreia de Alex Ferguson, em 1986, e a goleada (4-0) imposta por David Moyes, em 2013, conclui que, afinal, se calhar "é melhor perder e, depois, vencer tudo o resto".

Chris e o amigo, Mal, ganharam os bilhetes da lotaria do Manchester United para os adeptos. Mal aposta numa vitória por 3-0 para a estreia de Amorim, com golos de Bruno Fernandes e Diogo Dalot; Chris acredita que será 3-1, embora, agora, tenha mais reservas.

Questionados sobre o mercado de transferências, os dois amigos escolhem o mesmo alvo: "Aquele Gyökeres, do Sporting. O ponta de lança..."

A viagem de carro acaba por se revelar mais rápida do que o comboio teria sido e a caravana de táxis invade Ipswich pelas 13h30.

A primeira coisa que a grande maioria dos adeptos faz é deslocar-se ao pub mais próximo. À porta, são direcionados para um parque de estacionamento, logo ali ao lado, onde a música já vai alta, as cervejas rodam livremente e, depois de uma viagem de cinco horas, um simples "cheeseburger" é o novo bife tártaro.