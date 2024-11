O que espera Amorim em Manchester? “Um dos três melhores clubes do mundo e um balneário complexo”

E domingo chegou. A estreia de Ruben Amorim, com o pesado e mítico emblema do Manchester United ao peito, acontece esta tarde, em Ipswich, contra um clube que conta com o seu próprio Amorim e que no passado foi empurrado para o céu por Bobby Robson, o homem que goleou os ‘red devils', por 6-0, em 1979/80 (com dois penáltis falhados pelo meio). Na cidade existem até corações divididos, revelou a reportagem da Inês Braga Sampaio por lá.

Por tudo isto, Bola Branca fez algumas perguntas ao jornalista Andy Mitten, que acabou de publicar o livro "Bring on United: Ferguson’s Golden Generation in their Own Words”, sobre as histórias do clube entre 2000 e 2010 e que conta com o prefácio de Ruud van Nistelrooy, o homem que sucedeu a Erik ten Hag, como interino, e que deixou a casa mais ou menos arrumada para Ruben Amorim. ‘Spoiler': para Mitten, quando falamos de técnica, Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador que viu no Estádio Old Trafford.

O que conta o livro?

O livro é sobre o Manchester United entre 2000 e 2010. Falei com 11 jogadores com profundidade, escrevi 10 mil palavras sobre cada um deles. Nomes grandes, como Ole Gunnar Solskjær, Ryan Giggs, Nemanja Vidic e Patrice Evra. Eles confiaram em mim, falaram comigo, contaram-me histórias muito boas, umas tristes, outras divertidas, sobre aquele período maravilhoso na vida deles, pelo menos para a maior deles.