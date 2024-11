Em Ipswich os corações portugueses dividem-se, mas todos querem que Amorim tenha sucesso

José Camarinha já viveu em Londres. De lá, trouxe o Chelsea no coração. Em Ipswich, continua a vestir-se de azul, a cor principal do Town.

O dono do café "O Português" é fiel a quem o acolhe. Por isso mesmo, quer uma vitória caseira na receção ao Manchester United de Rúben Amorim. Também porque o Ipswich está mesmo acima da linha de água, só com uma vitória conquistada. Foi na última jornada, no terreno do Tottenham, e José Camarinha espera que a segunda chegue já no domingo.

"É difícil? Muito difícil, não vai haver hipóteses nenhumas, são praticamente nulas. Mas não quero que o Ipswich desça. Estou aqui há 25 anos e quero que ele se mantenha na primeira divisão, porque é bom para mim, é bom para o negócio, é bom para a cidade, é bom para toda a gente", sustenta.

José e Carlos não conseguiram bilhete para a partida.

"São 300 mil reis. É muita guita", brinca Carlos.

José Camarinha está a contar com um café cheio no domingo: "O pessoal vai estar aí a ver o jogo e a torcer pelo Ipswich. Vai estar tudo cheio, mesmo cá fora no estádio, à espera para ver o Amorim."

"Para ver um português", acrescenta, com orgulho.