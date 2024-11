Ipswich também tem um Amorim. Kieran McKenna é o "condimento extra" da estreia do novo United

A euforia do regresso à elite do futebol inglês esmoreceu um pouco com o arranque de época do Ipswich. Ao fim de 11 jornadas, os "tractor boys" estão no 17.º lugar da tabela, com cinco derrotas, cinco empates e uma só vitória.

Ainda assim, Simon Milton garante que ninguém está desiludido com McKenna e a equipa.

"A expectativa era apenas tentar jogar bem todas as semanas. Ao fim de 11 jornadas, estamos fora da zona de despromoção. Temos o estádio cheio, os adeptos estão com o treinador. Ninguém está dececionado, de forma nenhuma. São só positivos e assim continuará a ser até ao resto da época, à medida que tentamos manter-nos na Premier League, ganhar tantos jogos quanto possível e competir contra as melhores equipas do mundo", vinca o antigo jogador.