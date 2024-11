"Chamem-me inocente, mas acho que sou o homem certo": Ruben Amorim na primeira conferência de imprensa em Inglaterra

Sobre o que se vai ver em campo, Amorim admitiu que haverá poucas mexidas no 11, mas sim nos detalhes, como posicionamentos, forma de guardar a bola ou cobri-la. Mas também que haverá adaptações, pois o plantel não foi construído para o seu 3-4-3 que tem gerado tanto debate e conversa no Reino Unido.

“Eu escolho 100% a minha maneira de jogar”, vincou, quando lhe perguntaram se ia jogar como sempre jogou ou se ia começar com calma. “Prefiro arriscar, mas avançar assim desde o primeiro momento. Se eles sentirem que acredito tanto na nossa forma de jogar desde o primeiro momento, eles vão acreditar. Não há dúvida, não há uma segunda forma.”

O Manchester United de Ruben Amorim vai jogar no domingo, no campo do Ipswich, às 16h30. A Renascença está por lá a contar histórias e a acompanhar a chegada do novo treinador especial do nosso cantinho.