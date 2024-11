​“Bebíamos canecas de café preto e ficávamos horas a falar da vida”: ligámos ao último treinador de Amorim no Qatar

Nos primeiros 10 minutos, ainda com o gravador desmaiado, falou-se sobre Rosário e a tal mitologia à volta do futebol rosarino, que outrora exigia ser ético, estético e digno. Bem jogado e honesto, no fundo. Isso era obrigatório ao falar com Mauricio Larriera, que até junho era o treinador do Newell's Old Boys. Mas o tema é Ruben Amorim.

Este uruguaio, o último a levar o Penãrol ao título nacional, foi o derradeiro treinador da carreira do homem do momento em Manchester. Cruzaram-se no Qatar, no Al-Wakrah, em 2015/16, e as conversas sucediam-se, sobre futebol, a vida e também Pablo Aimar (“Estás louco, nunca vi nada igual”). A chegada de ambos àquele país foi inusitada e sinuosa.

Em conversa com Bola Branca, a partir de Montevidéu, Larriera, um menottista assumido, lembra um “tipo fenomenal” e alguém que, com a sua chegada a Doha, permitiu-lhe subir a complexidade e a qualidade dos treinos. “Entendia tudo. (...) Chegou a dizer-me: “Mauricio, não achas que este exercício podia ser assim e não assim?”. Aí está, senhoras e senhores, o quase ex-futebolista e projeto de treinador.

Mauricio, ligo por causa daquela aventura no Qatar e porque foi o último treinador de Ruben Amorim. Como chegou ao Al-Wakrah?

A minha chegada lá foi pouco ortodoxa. Foi estranha. Eu estive em duas equipas no Uruguai, no Racing e no Defensor Sporting, e chegou-me uma mensagem por Facebook, por Facebook!, isto em 2015, de um empresário a partir das Bahamas.

OK…

Parecia tudo uma tanga. Ele nunca me disse o clube do Qatar que me queria. Para chegar lá há que fazer algo diferente, ou chegam treinadores de elite ou que têm um contacto especial. Achava estranho que me quisessem, sendo relativamente novato, por ter começado recentemente como treinador principal depois de ter andado pelo mundo com Gerardo Pelusso, que é o meu mentor e que ganhou muitíssimo cá. Contactam-me e enviaram um documento, já a identificar o clube, o Al-Wakrah, e tive de decidir. E cometi um erro de principiante: recebi o pré-contrato e rescindi o meu contrato com o Defensor Sporting, que é um dos clubes importantes no Uruguai. E viajei, sem o contrato assinado, para o Qatar. Não me acompanhou o tal empresário. Assinei o contrato sozinho, estive lá uma semana. Foi uma loucura.