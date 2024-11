Andamos por Ipswich à espera de Amorim, mas “o único special one” é mesmo Bobby Robson

Ao mesmo tempo que Manchester se apetrecha e faz as malas para a estreia de Rúben Amorim como treinador do United, a vida na localidade que vai receber os novos "red devils" continua calma - e fria, como que a garantir que nada que venha do "inferno" do Norte de Inglaterra a afeta. O único nome que passa de boca em boca e que os adeptos do futebol português reconhecerão não é o de Amorim, mas sim o de Sir Bobby Robson.

São cantos opostos de Inglaterra: Manchester no noroeste e Ipswich no sudeste. A viagem faz-se em várias horas.

Os adeptos do United que comprem bilhete para o jogo de domingo passarão pelas várias estátuas que ladeiam Portman Road, uma delas a de Bobby Robson. Treinador do Sporting no início dos anos 90, e bicampeão nacional pelo FC Porto, o inglês, que morreu em 2009, aos 76 anos, é uma lenda do Ipswich Town.