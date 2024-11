Marta foi arte outra vez

A palavra aura está na moda. O dicionário fala em vento brando e agradável. Aragem, brisa. “Suposta emanação fluídica que se crê emanar e ser parte essencial de um ser vivo”, lê-se ainda. Uau. “Boa aceitação ou popularidade”, hm hm. “Ambiente psicológico que parece envolver ou influenciar algo ou alguém.” OK.

Marta podia ser muito bem um sinónimo de aura. Em 2014, nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, a garotada irritada com Neymar riscou o nome do craque (que até seria campeão olímpico no Maracanã) nas suas camisolas e escreveu “Marta” em cima. Usaram-na para esnobar Neymar. Mas, quem sabe, deviam antes ter a camisola de Marta. A rainha das rainhas.

No domingo, dia santo futeboleiro, ela voltou a lembrar quem é, não vá alguém cometer a heresia de esquecer. Na semifinal da National Women’s Soccer League (NWSL), a senhora futebolista brasileira, a mais mítica de todas, colocou os Orlando Pride na final. O golo foi uma obra que devia estar pendurada no Louvre ou noutro sítio qualquer bem alto para todos verem.

A esquerdina (pff tinha de ser esquerdina, certo?) pegou na bola em cima do cal que define o círculo do meio-campo. Deu cinco toques com a canhota que a colocaram noutra fronteira, com o cal a anunciar a grande área.

Duas defesas aproximaram-se.

Ela atraiu-as com uma sabedoria que roçava a perversidade. Com o pé direito, supostamente uma mera testemunha das coisas mais belas, tocou para dentro e deixou no chão Alana Cook e Kayle Sharples, completamente desamparadas e afortunadas por ver aquilo tão de perto. À saída da guarda-redes Almuth Schult, Marta foi Marta, executou uma ligeira simulação, como um vento brando, e deixou-a no chão. A bola entrou numa baliza deserta, deserta de amor por golos assim.