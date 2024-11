Largou os estudos para ser figura no Ajax. Agora vê parecenças entre futebol e negócios: “Foco e estabelecer objetivos”

Era um miúdo com jeito para a bola mas, com 18 anos e a jogar na academia do Ajax, Siem de Jong pensava em perseguir uma vida académica. O neerlandês até começou a estudar economia e negócios na universidade, mas dois meses depois foi chamado para a primeira equipa dos gigantes de Amesterdão. E lá largou os livros e as sebentas.

O futebol meteu-se pelo meio dessa intenção com cifrões e outros tipos de movimentos de risco. Começou por baixo, tornou-se capitão, ganhou muitas peças de prata. Mas também acumulou lesões, uma delas gravíssima no Newcastle, quando quase ficou cego. À medida que o nível ia baixando, que os objetivos desapareciam e o corpo não correspondia, lembrou-se do plano do adolescente de Jong.

Foi isso que o internacional neerlandês, de 35 anos, contou na Web Summit, no palco 16 do pavilhão 5, ao lado da vencedora do Tour de France Demi Vollering, que contou como começou a vidinha como florista e que até aí queria ser a melhor. Os atletas vieram a Lisboa falar sobre fazer a diferença dentro e fora de campo ou da estrada, sendo que os negócios e os investimentos estiveram no cerne da conversa.