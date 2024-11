O homem que veio buscar Amorim voltou a Lisboa para a Web Summit. Quem é Omar Berrada?

“Queremos gerar histórias. Como clubes, somos bons a montar um espectáculo no relvado e a manter os adeptos satisfeitos. Não somos bons a saber o que é que a tecnologia pode fazer por nós”, refletiu o dirigente do United que ainda na segunda-feira andou a mostrar as instalações do Manchester United, em Carrington, a Ruben Amorim. “O que podemos fazer com a inteligência artificial? Seja na performance, seja na relação com os adeptos.”

O marroquino-francês entende que a experiência do adepto e a forma como consome os eventos em direto vai mudar muitíssimo, “radicalmente”, nos próximos 10, 15 anos. “Quando pensamos em construir um novo estádio, queremos um parceiro que esteja integrado nos espaços para melhorar a parte tecnológica.”

Resumindo, “isto vai continuar a evoluir. Como clube, temos de pensar à frente e ser os líderes da inovação”.

Quem é Omar Berrada?

No dia 20 de janeiro deu-se o movimento que chocou o dirigismo em Inglaterra. Omar Berrada, que chegou antes de Ferran Soriano e Txiki Begiristain ao City (e que era visto como um possível sucessor), foi contratado pelo Manchester United para o cargo de diretor executivo. “[Esta contratação] representa o primeiro passo para o futebol e o desempenho no relvado voltarem a ser o mais importante que fazemos”, podia ler-se num comunicado do United.

Este homem, impecavelmente vestido neste regresso ao local do crime, abandonou a universidade nos Estados Unidos seis meses depois de começar o curso de engenharia, em Massachusetts. Ele queria outra coisa: a Europa.