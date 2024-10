Hertha de Berlim proíbe slogan devido a associação ao nazismo. Não é caso único

Em março de 2017, a FA baniu um cântico sobre a II Guerra Mundial, "Ten German Bombers", mas os adeptos ingleses voltaram a entoá-lo num amigável de preparação para o Euro 2024, com a Bósnia e Herzegovina. As autoridades alemãs pediram, então, aos fãs britânicos que não fossem "idiotas" e não cantassem a música durante o torneio.



Álvaro Morato ficou chocado quando, em setembro de 2017, ouviu cânticos antissemíticos num jogo do Chelsea com o Leicester City, em referência ao Tottenham. No final, pediu, nas redes sociais, que o episódio não se repetisse. O clube "blue" prometeu banir quem voltasse a entoar esses cânticos.

Em janeiro de 2023, a FA passou a classificar o cântico "Rent Boy", cantado contra o Chelsea e com conotações homofóbicas, como um crime de ódio.

A partir de abril de 2023, o chamado "tragedy chanting" - cânticos provocatórios sobre tragédias - passou a poder levar a detenções e interdições de estádios no Reino Unido. A alteração da lei surgiu após jogos do Liverpool com Chelsea e Manchester United em que adeptos de "blues" e "red devils" cantaram sobre o desastre de Hillsborough - foi criada uma petição, que reuniu mais de 17 mil assinaturas, para tornar os cânticos sobre tragédias um delito criminal.