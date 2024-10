Quarenta e sete milhões de golos e magia. Cole Palmer, o jogador mais "cold" da Premier League

Cole Palmer deixa-se cair na relva e senta-se, virado para a linha lateral, a assistir à disputa entre 20 jogadores do Chelsea e do Nottingham Forest. "Cool as ice", ou "frio como o gelo", comentam, sobre um jogador que impressiona pelo talento, mas também pela tranquilidade que exibe em campo.



É esse o nome da celebração que Cole celebrizou: "Cold Palmer", feita em homenagem a Morgan Rogers, antigo colega do número 20 do Chelsea na Academia do Manchester City. Quando marca um golo, o avançado, de 22 anos, cruza os braços e esfrega as mãos nos antebraços, no gesto universal de quem está a tremer de frio. Neste caso, contudo, é Palmer que deixa os adversários a tremer com a sua frieza no último terço.

Cole Palmer nasceu em Wythenshawe, nos subúrbios de Manchester, a 6 de maio de 2002. A família do lado do pai é originária de São Cristóvão e Neves, nas Caraíbas - no Reino Unido em 1960 -, algo que o jovem internacional inglês faz questão de homenagear: leva as bandeiras de Inglaterra e São Cristóvão e Neves nas botas.

O pai de Cole, Jermaine, era um jogador das ligas amadoras de Inglaterra e sonhava com voos mais altos, no entanto, uma grave lesão colocou um fim na sua carreira antes que pudesse, verdadeiramente, começar. Ainda assim, a paixão passou para o filho, que está agora a realizar todos os sonhos do progenitor.

O amor do pequeno Cole pelo jogo era tal que os professores lhe prometiam uma bola de futebol para ele se portar bem nas aulas. Uma paixão à medida do talento: aos oito anos de idade, foi descoberto pelos olheiros dos principais clubes ingleses e, depois de um período de namoro, os pais escolheram a Academia do Manchester City.