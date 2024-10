"Não é Bosman 2.0. Vai implicar novas regras": entenda o caso Diarra e a decisão do Tribunal de Justiça da UE

A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia contra os regulamentos de transferência da FIFA deverá "implicar obrigatoriamente uma mudança nas regras", de acordo com José Manuel Meirim, jurista e antigo presidente do Conselho de Disciplina. No entanto, não deverá implicar uma mudança de paradigma no mercado de transferência, como chegou a ser equacionado.

O especialista esclarece que o tribunal considerou que "há um travão na liberdade de circulação quando o clube seguinte pode receber sanções". E garante: "Há o risco de ninguém querer contratar um jogador nessa situação".

Para além da indeminização, os clubes poderiam ainda receber sanções desportivas. Em 2022, o Tondela foi proibido de inscrever jogadores durante duas janelas de transferências por ter contratado Naoufel Khacef, que rescindiu de forma unilateral e sem justa causa com o Na Hussein-Dey, da Argélia.

No entanto, Meirim não acredita que os jogadores passem a poder desvincular-se sem consequências: "As regras serão alteradas, assegurando os princípios de estabilidade contratual e desenvolvimento normal das competições".

A mesma leitura tem Fernando Veiga Gomes, advogado de Rafael Leão na altura do processo de rescisão com o Sporting, na sequência da invasão à academia em Alcochete.

O hoje internacional português foi condenado a uma indemnização superior a 16 milhões de euros, a qual o Lille foi solidariamente responsável. A verba foi entretanto paga pelo AC Milan.

"As regras de cálculo de indemnização estão no regulamento da FIFA e não foram postas em causa", contextualiza Veiga Gomes. "O cálculo é feito de acordo com salário, tempo de contrato, outra série de critérios. Não se colocaram em causa essas regras. No caso do Rafael Leão, o caso de hoje aplica-se no processo que se seguiu com o Sporting, Lille e jogador."

Este especialista em direito desportivo prevê algumas alterações: "Acredito que a solidariedade possa ser suprimida, as sanções desportivas também e o processo de registo das federações também, mas isto não coloca em causa o principio da justa causa".

E reforça: "Quem rescinde sem justa causa terá sempre castigo e isso não foi colocado em causa neste processo".

Ou seja, o caso de Rafael Leão, que hoje já não é representado por Veiga Gomes, teria pouca validade de novos capítulos judiciais: "Poderá fazê-lo, mas não me parece que o caso concreto lhe aproveite. Teria de passar um caminho parecido ao de Diarra, mas não me parece que seja possível", conclui.

A FIFA aguardará agora pela decisão final do tribunal belga antes de ponderar alterações de regulamento.