"Iniesta de mi vida". Don Andrés vai pendurar as botas no dia 8 de outubro

Cento e dezassete minutos no relógio. Cesc Fábregas desmarca na meia direita da área Andrés Iniesta, que recebe orientado para o pé direito, deixa-a saltitar uma vez na relva e, com ela no ar, desfere um remate cruzado, potente, que foge à luva do guarda-redes da Holanda e dá golo. Na próxima terça-feira, dia 8 de outubro, o autor do golo mais importante da história do futebol espanhol dirá adeus aos relvados.

Quase tão célebre como o golo que deu à Espanha o título de campeã do mundo, em 2010, ficou o grito emocionado de José Antonio Camacho, que comentava o jogo para a televisão espanhola Telecinco desde a bancada de imprensa do Soccer City, de Joanesburgo, palco da final do Mundial de África do Sul. "Iniesta de mi vida!"

Foi o momento mais alto de uma carreira repleta de sucessos, alternados entre o "6" de Espanha e o "8" do Barcelona, as duas equipas da vida de "Don Andrés".