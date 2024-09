Rodri, o "insubstituível". City perde o talismã de 55 jogos seguidos sem perder na Premier League

A qualidade de Rodri espelha-se, até, nas folhas de cálculos, com os seus nove golos e 13 assistências em 50 jogos pelo City na temporada passada, números impressionantes para um médio-defensivo. Contudo, um dado salta à vista: a equipa de Guardiola não perde um jogo para o campeonato, com ele em campo, desde o dia 5 de fevereiro de 2023, há quase um ano e meio.

Foi uma derrota com o Tottenham, por 1-0, na 22.ª jornada da época 2022/23. Desde então, o City não perdeu uma única partida da Premier League em que Rodri tenha jogado. É 55, ao todo, o número de jogos para a Liga em que os "cityzens" se mantiveram invictos com o internacional espanhol - 16 depois dessa derrota com os 'spurs' (ainda houve outra na última jornada, mas Rodri não saiu do banco de suplentes), 34 na época seguinte e outros cinco já esta temporada.

Números que refletem a importância de Rodri para a coesão defensiva e o equilíbrio do Manchester City, que o contratou em 2019 ao Atlético de Madrid, por 70 milhões de euros. Com ele, o clube inglês já conquistou quatro campeonatos, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga, uma Supertaça inglesa, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes. A Espanha também sorri com o médio em campo: uma Liga das Nações e o Euro 2024.