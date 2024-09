Um galáctico que tarda em ser grande. Conheça o Real Madrid, adversário do Sporting na Champions feminina

Uma equipa galáctica que muito promete, mas tarda em cumprir as expectativas associadas ao escudo. Assim é o Real Madrid, adversário do Sporting na segunda ronda de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, com o primeiro jogo marcado para esta quinta-feira.

O Real Madrid apurou-se para a Liga dos Campeões depois de, na temporada passada, ter terminado a Liga F no segundo lugar, 15 pontos atrás do Barcelona, mas com oito de vantagem sobre o terceiro, o Atlético de Madrid.

Espanha é ainda um campeonato de diferenças marcadas: o Barcelona é, de longe, a melhor equipa - também marcou um total de 137 golos em 30 jornadas, mais 63 (acima de dois por jornada) que o Real. E se as campeãs espanholas transportam o domínio caseiro para boas prestações na Liga dos Campeões, as "vices" têm tido dificuldades em afirmar-se no panorama europeu. Tanto assim é que, nas três temporadas em que se qualificou para as provas da UEFA, o Real Madrid só por uma vez ultrapassou a fase de grupos. Nas duas últimas épocas, falhou o acesso aos quartos de final - na temporada passada, ficou em último, atrás de Chelsea, Hacken e Paris FC.

As madrilenas chegam, então, a este jogo com o Sporting como favoritas, fruto do estatuto, de já estarem habituadas a apurar-se para a fase de grupos e da qualidade do plantel, no entanto, a equipa portuguesa tem esperanças de surpreender. Se há aspeto em que as leoas podem reclamar vantagem, é na história: a atual secção feminina do Sporting existe desde 2016, ao passo que a do Real Madrid foi criada apenas em 2020, com a completa absorção do CD Tacón.

Ainda assim, o dinheiro do Real Madrid conseguiu comprar um grau de competitividade instantânea fora do alcance das equipas portuguesas. Na baliza há Misa Rodríguez, considerada uma das melhores jovens guarda-redes do mundo. Na defesa, a líder é a lateral-esquerda Olga Carmona, eternizada pelo golo que deu à Espanha o título de campeã mundial.