Premier League vs. Man City. O que está em jogo na batalha legal que começa esta segunda-feira

Não se sabe quais serão as consequências de o Manchester City perder, devido à natureza sem precedentes desta batalha legal. É previsível que, se forem condenados, enfrentem uma dedução de pontos brutal - basta ver que o Everton perdeu oito pontos, na última época, por menos violações das regras financeiras da Premier League.

Em declarações ao "Football Insider", em novembro de 2023, o especialista em finanças do futebol Kieran Maguire admitiu que a descida de divisão seria "possível, mas improvável".

"Mas poderíamos estar a olhar para uma dedução de pontos significativa. Poderia facilmente chegar aos 30 pontos de dedução, o que para o City até poderia continuar a permitir a qualificação para as provas europeias", referiu.

Também poderá estar em cima da mesa uma expulsão da Premier League, dependendo de por quantas acusações (se alguma) o clube será considerado culpado.

É igualmente relevante o lado geopolítico da questão. Os Emirados Árabes Unidos são um importante aliado e parceiro comercial do Reino Unido no Golfo, e o seu presidente é irmão do Sheikh Mansour, o dono do Manchester City. Poderão as relações diplomáticas e comerciais entre os dois países ser afetadas pelo desfecho deste julgamento?

De qualquer modo, só é esperada uma decisão em 2025. Além disso, se a decisão for desfavorável ao Manchester City, é muito provável que o clube recorra para o TAD, o que atrasaria mais ainda a imposição de quaisquer sanções.