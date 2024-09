Formar para lucrar por muitos anos. Saiba como funciona o mecanismo de solidariedade da FIFA

Ainda assim, antes de explicar o que é o mecanismo de solidariedade, é importante fazer a distinção da compensação por formação. A compensação por formação, prevista no Artigo 20 do Regulamento de Transferências de Jogadores da FIFA, entra em jogo em duas circunstâncias apenas: quando um jogador assina o seu primeiro contrato profissional; a cada transferência internacional de um profissional até ao fim do ano civil do seu 23.º aniversário. O valor é calculado de acordo com vários fatores, incluindo a categoria de um clube, quanto custa treinar um jogador profissional por um ano e o rácio de atletas que é preciso formar para se produzir um jogador profissional, entre outros. Também pode variar se a transferência ocorrer no espaço económico europeu.

Quando é que a compensação por formação não é devida? Se o contrato com o clube vendedor for terminado sem justa causa; se o jogador se mudar para um clube de categoria 4 proveniente de outro de categoria superior; se a transferência implicar que o jogador readquira o estatuto de amador.

Veja-se, por exemplo, o caso de João Félix, que passou, entre os 12 e os 15 anos (a FIFA contabiliza o intervalo dos 12 aos 21 anos para estes cálculos, a não ser que fique provado que o atleta completou a formação antes dos 21), pelas escolas do FC Porto. Por isso, quando o internacional português assinou o seu primeiro contrato pelo Benfica, os encarnados tiveram de pagar uma compensação ao rival. Mais tarde, quando o avançado foi vendido ao Atlético de Madrid, com 20 anos, os dragões voltaram a receber uma compensação por formação.

Importa referir que este quadro de compensação por formação não se aplica ao futebol feminino. Em dezembro de 2023, o Conselho da FIFA aprovou um modelo específico com o objetivo de "encorajar a formação de jovens jogadoras, proteger o investimento dos clubes formadores e contribuir para o equilíbrio e a sustentabilidade competitivos do futebol feminino". Assim se lia numa circular de 30 de maio de 2024, quando o organismo levou a cabo uma sondagem, junto das suas associações-membro, de forma a "colher e analisar dados financeiros fidedignos relacionados com os custos de formação de jogadoras", o que permitiria "a categorização correta dos clubes e o estabelecimento de montantes de compensação por formação a pagar".