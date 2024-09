Revolta dos adeptos do Marselha "cancela" acordo entre empresa de bebidas e o PSG

O Ricard está tão ligado a Marselha, aliás, que as suas cores são o azul e o amarelo, inspirados no céu e no sol da cidade em que nasceu. No rótulo, tem uma folha de espinho, uma folha ornamental originária do sul de França e que, hoje em dia, é um símbolo do pastis.

Não só os adeptos do OM se revoltaram contra o acordo entre a Pernod Ricard e o PSG. A controvérsia chegou também à política.

Em declarações à estação de televisão local BFM Marseille Provence, o presidente da Câmara da cidade, Benoit Payan, expressou o seu desagrado com a "traição" da empresa às suas origens.

"Não fiquei feliz com a notícia. Francamente, não percebi. Devemos ver isto como um facto de que os marselheses estão a invadir Paris e a tomar controlo do PSG? Isso é o lado positivo. Ou há outras intenções?", questionou, antes de uma reunião com o presidente da Pernod Ricard France, "para lhe pedir explicações": "Há muitas coisas que lhe vou dizer, mas primeiro vou perguntar-lhe como e por que é que nós [marselheses] haveremos de apoiar o PSG."

Herança familiar



O caso também chegou aos ouvidos de Lorraine Ricard, neta do criador do Ricard, recordou o tributo emotivo que os adeptos do Olympique fizeram após a morte do seu pai, Patrick, ex-CEO da Pernod Ricard, para dar conta do seu desgosto com o acordo com o PSG.

"Em 2012, a tarja que os adeptos do OM levantaram no dia seguinte à morte do meu pai, Patrick Ricard, tocou-nos profundamente. Marselha nunca esquece os seus filhos. Porém, hoje, a empresa parece ter esquecido este tributo e as suas origens, ao assinar uma parceria com o PSG. Quando o negócio trai as suas raízes, danifica a sua história e coloca em risco o seu futuro", escreveu na rede social LinkedIn.

Na terça-feira, um porta-voz da Pernod Ricard teve de esclarecer, em entrevista à rádio regional "France Bleu Provence", que tinha havido uma "falta de entendimento" sobre a natureza do acordo. A empresa aliava-se ao PSG não como produtor de pastis, mas como o maior vendedor de bebidas espirituosas do mundo, com marcas como a vodka Absolut, o uísque Jameson e o licor Malibu, entre várias outras, sob a sua alçada.



Volte-face, ou o poder da paixão clubística