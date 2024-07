Bruna Lourenço. "Diz-se que o futebol escocês é muito mais físico, mas vim para uma equipa que gosta de jogar"

O que é que te levou a escolher o Celtic para continuares a carreira?

Eu queria um desafio novo na minha carreira, sempre quis ter uma experiência fora de Portugal. Acabou por surgir a oportunidade do Celtic, que estava perto de vir à Champions e de ser campeão. Obviamente, foi sempre um objetivo, também, jogar a Champions, ter essa possibilidade. Acabou por ser a oportunidade perfeita.

Senti que me queriam muito aqui, que me valorizavam, e isso fez-me, obviamente, escolher o Celtic. Estou muito feliz. Também é um clube grande, com condições muito similares ao Sporting. Portanto, seria sempre uma mais-valia para mim ter esta experiência.

A época só começa daqui a uns dias, mas que grandes diferenças é que tens detetado até agora entre o futebol português e o escocês? Para mim é ainda difícil fazer essa comparação. O que se diz é que o futebol escocês é muito mais físico, no entanto, eu vim para uma equipa – e essa também foi uma das minhas prioridades – que gosta de jogar e gosta de ter bola. E é uma equipa bastante ofensiva, portanto, acaba por mascarar um bocadinho essa parte física do futebol escocês. Mas já tivemos dois jogos de treino e senti que é ligeiramente mais físico que em Portugal. No entanto, acho que será fácil adaptar-me a essa parte.

Como é que sentes que as tuas características podem ser valorizadas?

Eu sou uma jogadora que gosta muito de ter a bola e, mesmo sendo defesa-central, gosto de assumir alguns riscos. Obviamente, fiz a minha pesquisa antes de vir, e tive, também, uma conversa com a treinadora. Fez-me perceber que as minhas características seriam valorizadas e destacadas aqui, exatamente por ser uma equipa que também gosta de jogar. E felizmente, tem um sistema muito parecido ao do Sporting, a que eu estava habituada. Portanto, essa adaptação também está a ser facilitada e acho que pode destacar as minhas qualidades com bola.

Por outro lado, é um futebol mais direto, ou seja, vai obrigar-me a adaptar em termos de controlo de profundidade. Mais nesse sentido, no sentido mais defensivo. Acredito que me vai obrigar a crescer na agressividade dos duelos e, principalmente, num controlo de profundidade mais preciso.

Se fosse descrever-te, diria que és uma central que se sente confortável com a bola, mas também inteligente, no sentido em que compensas a falta de velocidade com a capacidade de perceber o movimento das avançadas e onde é que a bola vai parar, para conseguires intercetá-la. Como é que tu te descreves?

Eu descrevo-me como uma jogadora que gosta de ter bola, que gosta de pensar o jogo, gosta de correr riscos em termos ofensivos, procurar passes que quebram linhas de pressão. Defensivamente, estou a tentar crescer um bocadinho na parte da antecipação, mas sinto que, por ser uma jogadora que, por ler bem o jogo, e por pensar o jogo, acaba também por me ajudar e compensar essa falta de velocidade. Porque, infelizmente, não sou uma central muito rápida.

Mas esse conhecimento do jogo tático permite-me também, de alguma forma, compensar essa lacuna. Portanto, sim, tentar antecipar um bocadinho o que os outros vão fazer. Também acredito que no Sporting tive um ensinamento técnico muito grande. Esse conhecimento do jogo permite-me estar bem posicionada, com apoios corretos, para conseguir chegar a algumas bolas.