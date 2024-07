Número 9, beijo no escudo, mãos na anca e "Hala Madrid". Mbappé apresentado com o mesmo guião de Cristiano Ronaldo

Florentino Pérez chamou por Kylian e o avançado entrou no relvado, de número 9 nas costas - será que vai mudar para o 7 na próxima época?. Nada se ouviu, por longos momentos, exceto o som da euforia de milhares de adeptos, mais ainda quando o francês beijou o escudo, como o seu ídolo fizera 15 anos e dez dias antes.



"Esse teu amor teu pelo Real Madrid e essa identificação desde criança com este escudo deram-te a força suficiente para superar todas as barreiras e obstáculos", enalteceu o presidente do Real Madrid, já com o ex-Paris Saint-Germain a seu lado. "Hoje, estás aqui porque quiseste e só a tua força de vontade te fez capaz de superar todas as adversidades", acrescentou.