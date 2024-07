Dar 11 voltas à Terra ou contratar Mbappé? Os números que encarecem o reforço a "custo zero" do Real Madrid

Mbappé também conseguiu garantir que continuará a receber a totalidade dos direitos de imagem de contratos publicitários que tenha fechado antes de se juntar ao Real Madrid e 80% daqueles que assine "a posteriori". Diz a "Forbes" que o avançado, de 25 anos, recebe cerca de 30 milhões de euros por ano por dar a cara às várias marcas que representa, entre as quais a Nike e a Hublot.

O esforço financeiro do Real Madrid para contratar Mbappé já está a dar frutos. Logo no primeiro dia em que a camisola do francês foi colocada à venda, foram vendidas mais de sete mil unidades - mais 450% que Jude Bellingham, na última época, segundo o "Chiringuito" -, o que resultou num encaixe de 800 mil euros. A procura foi tal que o clube ficou sem mãos a medir e o "stock" online ficou esgotado.

Ciente de que a camisola de Mbappé bateria recorde de vendas, o Real Madrid subiu-lhe o preço, em comparação com as restantes. Ao passo que a versão mais cara do "5" de Bellingham, manga comprida "authentic", está a 160 euros, a do "9" de Mbappé foi colocada à venda a 180. São 20 euros de diferença.

Kylian Mbappé foi apresentado como novo jogador do Real Madrid esta terça-feira. Estiveram mais de 80 mil pessoas no Santiago Bernabéu para assistir a uma cerimónia muito parecida com a de Cristiano Ronaldo, 15 anos antes.