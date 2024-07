Ángel Di María, o anjo das finais

Ángel Di María, ou “El Fideo”, nasceu em Rosário, a terceira maior cidade da Argentina, e começou a sua carreira no clube local, o Rosário Central. Venceu uns Jogos Olímpicos pelos sub-23 argentinos e um Mundial, duas Copas América e uma Finalíssima pela seleção principal.

Antes de vencer os quatro títulos pela seleção "albiceleste", Angelito perdeu três finais. Em 2014, frente à Alemanha, no Mundial do Brasil, final perdida por uma bola a zero em que não participou, devido a lesão.

Em entrevista ao jornal “Telefe”, em 2020, o craque argentino explicou como ficou decidido que não jogaria a final: "Os únicos que sabiam a verdade era o médico Daniel Martinez, o treinador Alejandro Sabella e eu. As lágrimas escorreram-me no jogo contra a Bélgica. A perna não estava totalmente recuperada, mas eu queria jogar e não me importava se nunca mais jogasse futebol. Foi uma das coisas que me disseram que podia acontecer, mas para mim era a final do Mundial, era a minha final."

"Eu sabia que o Real Madrid me queria vender, e então a carta chegou. O Daniel disse-me que era do Real Madrid, mas eu nem queria olhar e rasguei-a. Fui falar com o Alejandro e disse-lhe, a chorar, que não estava a 100%. Sabia que ele me amava e que queria que eu jogasse, mas procurava o melhor para a equipa. Tomei injeções, queria tentar. Mas depois da reunião, ele decidiu jogar com Enzo Pérez no meu lugar", contou.