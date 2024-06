Mundial 2030. Amnistia alerta que Portugal e outros anfitriões devem garantir direitos humanos

Há, ainda, um alerta em relação ao racismo e liberdade de expressão. A Amnistia recorda o episódio, em Alvalade, em que foi impedida de distribuir t-shirts de apoio aos migrantes que morreram no Qatar na construção dos estádios para o Mundial que decorreria semanas depois.

A Amnistia levanta preocupações ainda maiores em relação a Marrocos: "Uma avaliação independente da FIFA constatou que a criminalização de atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo era “particularmente problemática”".

"Além disso, existem outros aspetos da legislação marroquina que continuam a perpetuar o risco de discriminação com base no género contra as trabalhadoras e adeptas do torneio, como a criminalização das relações sexuais extraconjugais, que muitas vezes impede as mulheres de denunciarem incidentes de violência sexual", pode ler-se.

Para além disso, Marrocos "restringe a liberdade de expressão através da criminalização das críticas ao Islão, à monarquia, às instituições do Estado, às forças armadas e à integridade territorial do Estado. Os jornalistas e os defensores dos direitos humanos têm sido perseguidos, detidos de forma arbitrária, espancados e processados por criticarem o governo, especialmente no que diz respeito ao território disputado do Sara Ocidental".

No que diz respeito ao Mundial 2034, que decorrerá na Arábia Saudita, a Amnistia defende que as reformas "terão de ser mais rigorosas e integrar alterações profundas às leis laborais para proteger os trabalhadores e libertar ativistas e defensores dos direitos humanos que tenham sido injustamente presos".



O relatório conclui que a FIFA não deve atribuir o Campeonato do Mundo de futebol a nenhuma candidatura que não garanta os direitos humanos - e rescindir qualquer acordo para acolher o torneio se os direitos humanos forem postos em causa ou violados.

O Estádio da Luz, com uma capacidade a rondar os 65 mil espetadores, e o Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto, estes dois com aproximadamente 50 mil lugares, são os únicos recintos nacionais que correspondem às exigências da FIFA para acolher jogos de Mundiais.

Portugal estreia-se na organização de Mundiais, após já ter recebido o Europeu de 2004, enquanto a Espanha organizou o Euro 1964 e o Mundial 1982, e Marrocos acolheu unicamente a Taça das Nações Africanas (CAN) em 1988, condição que irá repetir 2025.