Contra o rei da Europa não se perdoa. Real Madrid derruba Dortmund de pólvora seca e conquista a Liga dos Campeões

Ao minuto 42, mais uma aproximação do Dortmund à área. Marcel Sabitzer procurou linhas de passe, no entanto, com o caminho até à baliza desimpedido, decidiu que ia já dali e disparou rasteiro, forte, a saltitar na relva, para uma defesa apertada de Courtois.



A toada manteve-se no segunda parte, todavia, até foi o Real o primeiro a golpear. Ao minuto 49, Toni Kroos encaracolou um livre direto ao ângulo superior da baliza de Gregor Kobel, mas o suíço conseguiu ir lá buscá-la.

Com o passar do tempo, o Dortmund tornou-se cada vez mais impreciso nas suas ações e dava cada vez mais espaço aos avançados do Real, que crescia no jogo. Quanto mais os adversários demoram a "matá-los", mais aumenta a probabilidade de os "merengues" sorrirem no fim.

Assim foi. Aos 74 minutos, num pontapé de canto, Kroos colocou a bola ao primeiro poste e Carvajal subiu ao terceiro andar, perante defesas mais altos, para cabecear cruzado, à rede contrária, e fazer o 1-0.