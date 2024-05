Dortmund quer fazer ao Real Madrid o que Lars Ricken demorou cinco segundos a fazer à Juventus

Encarnar Lars Ricken. É com esse objetivo que o Borussia de Dortmund entrará em campo no sábado, frente ao todo-poderoso Real Madrid, na final da Liga dos Campeões: recuperar o espírito do avançado que, em 1997, pintou a Europa de preto e amarelo com um único toque na bola.

A final era em Munique, em casa do Bayern, o maior rival do Borussia, e frente à Juventus, campeã em título e presença assídua em finais da Champions. É a história de que o desporto mais gosta: David contra Golias, Rocky Balboa contra Apollo Creed, Grécia contra Portugal.

A Juventus tinha Didier Deschamps, Christian Vieri, Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane. Era a grande favorita a vencer a prova e o percurso quase perfeito até aí mostrava-o. Porém, o Dortmund, com o internacional português Paulo Sousa no onze inicial, demorou apenas 29 minutos a desafiar as probabilidades.