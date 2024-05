Vicky López, a bicampeã da Europa que leva a bola no pé e os livros na mochila

A média-ofensiva, à esquerda ou à direita, Vicky López diferencia-se pelo descaramento com que encara adversárias com mais cinco, sete, dez anos ou até o dobro da sua idade. Não tem medo de ir para cima, tentar o um para um. Também gosta de rasgar defesas com tabelas e passes a isolar as companheiras.



Um talento que quase se perdeu. Vicky começou a jogar futebol no Sport Villa de Vallecas, nos arredores de Madrid, uma equipa de infantil de meninos, contudo, as dificuldades financeiras levaram o pai a tirá-la do futebol. No entanto, numas férias de verão numa praia em Benidorm, na província de Alicante, tudo mudou.