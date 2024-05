De Xavi a Xabi, do Arsenal ao Chelsea. Pep Guardiola, o treinador de treinadores

Outro exemplo é o de Vincent Kompany. O antigo internacional belga, que foi capitão do City de Guardiola, foi rápido a impressionar como treinador, primeiro no Anderlecht e depois no Burnley, que, na temporada passada, subiu à Premier League (e desceu nesta). Agora, ao fim de apenas quatro épocas como treinador principal, o ex-central prepara-se para assumir o comando do Bayern de Munique.

Também se pode falar do caso de Xavi Hernández. O antigo médio espanhol foi peça central do super Barcelona de Pep Guardiola que conquistou o mundo. Com Sergio Busquets, Andrés Iniesta e Leo Messi, formava o quadrado basilar do "tiki-taka" que evocava Johan Cruijff e transpôs o sucesso para a seleção espanhola, com a conquista de dois Europeus e um Mundial (sem o argentino, claro).

Foram quatro anos de trabalho juntos, entre 2008 e 2012, em que Guardiola, Xavi e companhia protagonizaram os anos de ouro do Barcelona.

Também Erik ten Hag terá sido influenciado por Pep Guardiola. Embora não tenha sido seu jogador ou adjunto, o técnico neerlandês, agora no Manchester United, orientou a equipa B do Bayern de Munique enquanto Guardiola lá esteve.