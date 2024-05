Reus deixa o Dortmund no fim da época. O fim de uma história de amor e desilusão

Formou a dupla da moda com Mario Gotze, foi eleito para a equipa do ano da UEFA e foi o melhor jogador da Alemanha em 2012 e 2019. Venceu o prémio de melhor jogador da Bundesliga em três temporadas diferentes. Foi cobiçado por meia Europa, mas nunca quis sair. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea e Bayern. Todos tentaram, mas a lealdade falou mais alto.

"Poderia estar a ganhar o dobro em qualquer outro sítio, mas rejeitou e seguiu o coração", disse, em 2015, o diretor-executivo do clube, Hans-Joachim Watzke.

Para além dos títulos perdidos, as lesões foram tema recorrente nos melhores anos de Reus. Em 2017, após uma rutura de ligamentos no joelho, afirmou que "daria todo o dinheiro que ganhou para voltar a estar apto para jogar futebol".

Por problemas físicos falhou o Mundial 2014 e 2022, assim como o Euro 2016 e 2020. Não se sagrou camoeão mundial devido a uma lesão no calcanhar.

Já com 34 anos, tem vindo a perder espaço nas opções do treinador Edin Terzic, mas ainda juntou sete golos e quatro assistências à contagem pessoal ao longo desta época. Foi até decisivo na vitória contra o AC Milan, no San Siro, com um golo e uma assistência no grupo da morte da Champions.



A história de Reus é marcada pela lealdade ao clube do coração, da sua cidade, mas também pela desilusão de ficar tão perto de grandes conquistas, mas nunca realmente lá chegar. No entanto, está aberta a janela de oportunidade para que o fim da história seja diferente.

Reus quer sair em grande. O Dortmund está em vantagem na meia-final da Liga dos Campeões frente ao PSG e vencer a "orelhuda" é o último grande objetivo.

"Temos um grande objetivo em mente e queremos alcançá-lo juntos", terminou, no discurso de despedida.