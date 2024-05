Terzic, o aprendiz de Klopp e Bilic que tenta vencer os fantasmas do Dortmund

Bilic recebeu o ficheiro, reconheceu valor, aproveitou e a Croácia venceu por 3-1. O selecionador até agradeceu publicamente a Terzic na conferência de imprensa após o jogo e, meses depois, levou-o consigo para o Besiktas como adjunto.

Trabalharam juntos até 2017, com uma passagem pelo West Ham. Após o despedimento na Premier League, Terzic decidiu não continuar como adjunto e terminar o curso de treinador.

Regressou a casa pouca depois. Em 2018, integrou a equipa técnica de Lucian Favre, mas acabaria por substituir o francês dois anos depois, a meio de 2020/21. Não existia muita expectativa num jovem treinador que orientava uma equipa principal pela primeira vez na carreira, mas Terzic conquistou a Taça da Alemanha, o primeiro troféu conquistado pelo clube desde 2017.



A direção do Dortmund via em Terzic alguém com uma ligação aos adeptos que não se via desde os tempos de Klopp, mas existia um grande problema: Marco Rose já estava contratado para a temporada seguinte.

Depois de um ano como diretor-técnico, uma função criada para segurar Terzic e afastá-lo do interesse da Premier League, foi novamente nomeado treinador, desta vez definitivamente, no verão de 2022.

Apesar de receber um plantel que ressacava a saída do goleador Erlind Haaland e com o problema oncológico que afetou o seu sucessor Haller durante grande parte da época, o Dortmund subiu à liderança do campeonato e manteve-se por lá até à entrada para a última jornada.

O colapso foi histórico. Uma vitória contra um Mainz com a época resolvida e manutenção garantida seria suficiente para confirmar o título, mas o Dortmund não foi além de um empate. A previsão era de festejo, a realidade foi de lágrimas.