No lago Como não só vive Clooney. Também vive o sonho da Serie A (e está a três pontos de distância)

Ao contrário do que seria de esperar, tendo em conta os vários exemplos existentes, os donos mais ricos do futebol italiano - os irmãos Hartono, donos da Djarum, são avaliados em 43,5 mil milhões de euros, mais do dobro da família Agnelli, os donos da Juventus - não operaram uma revolução no Como. Para começar, reconheceram que não sabiam muito de futebol, pelo que decidiram ceder as rédeas do negócio a quem sabe.



Em 2021, entregaram a presidência do clube ao antigo internacional inglês Dennis Wise. No verão de 2022, Cesc Fàbregas surpreendeu o mundo do futebol, ao trocar o Mónaco pelo Como, para jogar na segunda divisão italiana. Também se tornou acionista minoritário do clube; pouco depois, o antigo jogador Thierry Henry fez o mesmo.