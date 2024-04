João Dias viveu o mais recente caso de racismo que abalou o futebol espanhol: "Saímos de campo todos juntos, decidimos que não íamos jogar"

Aproveitando a tua deixa, estiveste naquela grande equipa de sub-23 do Estoril, nas duas grandes épocas em que foram campeões. Como é que foi jogar e ganhar na Liga Revelação?

Foi muito bom. A Liga Revelação foi uma das grandes ideias da Federação Portuguesa de Futebol. É uma liga bastante boa, para jovens é incrível poder jogar esse campeonato, porque as condições do campeonato são boas, tem grandes equipas e é muito bom. Poder ganhar é melhor ainda. Jogámos para isso, para ganhar, e o Estoril não é um clube grande, não está acostumada a ganhar e conseguir ganhar em dois anos tudo o que havia para ganhar foi incrível.

Isso também é uma experiência, jogar numa equipa que entra em todos os jogos para ganhar e para ganhar títulos...

Claro, porque a verdade é que quando fui para o Estoril, não fazia ideia de que as coisas iam sair assim tão bem, porque, como eu já disse, o Estoril não é um Benfica, não é um Sporting, não é um Braga, neste momento, em que podes dizer, “OK, vou para lá e vamos jogar para ganhar um campeonato”. Mas a verdade é que desde o primeiro ano e desde os primeiros jogos, sentíamos que tínhamos equipa para ganhar a qualquer um e foi incrível.

Estamos a ir para trás no tempo, neste momento. Ou seja, podemos passar pelo Vitória de Guimarães sub-19, em que também estiveste. Partilhaste balneário com jogadores de seleção jovem, que têm estado em destaque, como o Tomás Händel e o André Almeida. O Vitória não é um dos três grandes, mas pode dizer-se que está num segundo estrato. Como é que foi para ti essa experiência?

Foi uma experiência também muito boa, porque a verdade é que também não tendo saído de Portugal, eu sou de Lisboa e ir viver para Guimarães com 16, 17 anos, às vezes não é fácil, porque estamos a sair da nossa zona de conforto. Jogar no Vitória é incrível. Estamos a falar de uma cidade que vive o futebol a 100%, em Guimarães todos são do Vitória. E como tu disseste, partilhar o balneário com jogadores que já sabia que eram diferenciados e que neste momento jogam em níveis muito altos é uma experiência incrível.

Sentes que essa experiência em Guimarães - teres viajado do Centro para o Norte do país - te preparou para esta mudança ainda mais radical?

Sim, eu considero que sim. Para já, considero que podemos aprender com todas as situações da nossa vida e evoluímos com todas elas. E eu acho que, com 17 anos, isso ter-me acontecido dá-me agora outro arcaboiço para poder aguentar coisas que às vezes não são fáceis de aguentar, o estar sozinho e tudo isso. Nessa altura, se calhar, foi mais difícil do que agora, também porque agora tenho mais maturidade e sou mais velho. Mas aprendi algumas coisas dessa altura para agora. Sinto que, graças a essa experiência, agora consigo estar aqui melhor do que se calhar estive nessa altura.

Dando mais um passo atrás na cronologia da tua carreira, também estiveste na formação do Sporting. Estiveste com jogadores de seleção nacional, como Gonçalo Inácio e Nuno Mendes, mas também com jogadores como Joelson Fernandes, Eduardo Quaresma e Tiago Gouveia, que agora está no Benfica. Lembras-te bem deles? E de que é que te lembras dessa equipa?

Lembro-me de todos. Jogar no Sporting é jogar no Sporting, é jogar num grande de Portugal e, mais do que isso, num grande da Europa. A nível de formação, então, dos maiores clubes do mundo. Aí, tens tudo e jogas com a elite do futebol português e internacional. É uma sensação incrível, ainda para mais quando és miúdo e podes desfrutar de coisas que muito pouca gente pode desfrutar. Porque a verdade é que jogar num clube desses dá-te coisas que muito pouca gente pode viver. Sinto-me um afortunado, também, por ter jogado num clube tão grande como o Sporting.

Que valências e aprendizagem te deu jogar no Sporting, que te tenham preparado para a tua carreira?

No Sporting, tal como no Vitória, que é um clube que na formação também já te dá tudo, e no Estoril – por sorte tive a felicidade de poder jogar em clubes, mesmo o Alverca, que nos dão tudo a nível futebolístico e a nível pessoal; no Sporting mais, claro, porque é um clube grande – aprendes tudo, aprendes a cuidar-te, porque se calhar pela primeira vez tens um nutricionista, tens um preparador físico, tens fisios para tudo. Aprendes um bocado isso, que tens de cuidar e que tu és futebolista, mas também és um desportista de alta competição e há coisas fora de campo com que tens de ter cuidado. Considero que isso é muito importante, também, hoje, para a minha carreira.

Desses jogadores de que falámos, houve algum de quem, no primeiro momento, tenhas dito, "este vai longe"?

Sim. Tiago Gouveia. Para mim, diferenciava-se muito e sentia-se que ia chegar, não digo facilmente, mas que tinha características e condições para chegar muito longe.

Houve outro cujo trajeto te tenha surpreendido, positiva ou negativamente?

O que mais me surpreendeu é o Nuno Mendes, porque tem uma evolução incrível. De ser iniciado e juvenil para agora, é absurdo. Fisicamente, acho que deu passos muito, muito grandes e depois, tecnicamente, já o tinha e continua a ter. Neste momento, considero-o “top-3” da sua posição do mundo.

Ou seja, o Nuno Mendes que tu conheceste não é bem o Nuno Mendes que vemos agora?

Exato, acho que é uma evolução incrível. Surpreende-me e fico feliz por ele.