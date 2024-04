Andreia Jacinto: “Vejo meninos com uma cartolina a pedir a minha camisola e isso antes não acontecia. Parece que estou a sonhar”

Como é que é viver em Espanha? Especialmente no País Basco, que é tão diferente de Portugal?

A verdade é que eu sou muito feliz aqui. Vim para um sítio que tem praia ao lado e isso para mim é tudo. Aqui a única coisa que é um ponto menos a favor é o tempo. Está chuva, chuva, chuva, não faz sol, mas pronto. De resto, é muito bom, as pessoas são muito simpáticas, acolheram-me desde o primeiro dia como se eu fizesse parte da família e sou mesmo muito feliz aqui no País Basco.

Num sentido mais futebolês, como é que o teu jogo se adapta ao futebol espanhol e, em concreto, à Real Sociedad?

Eu sou uma jogadora que gosta de ter a bola, gosta de tocar em curto e, lá está, as características das jogadoras espanholas são muito de ter a bola, fazer combinações pelo meio. Isso é uma coisa de que eu gosto muito e que me encanta, então creio que me adapto muito bem a esse tipo de jogo.

Deixa-me só dizer, nota-se já o espanhol a entrar no português, o "equipo" e o "me encanta". É sinal de que estás adaptada...

Não, é isso. Ainda por cima, quando eu estou aqui em Espanha, já quando é para fazer chamadas com os meus pais, não consigo falar em português. Não sei, tenho o espanhol tão aqui na cabeça que me custa muito [risos]. Peço desculpa, desde já, pelo portunhol.

Não, é excelente. Falávamos há pouco do rendimento da equipa. Ainda faltam nove jogos para a vossa época terminar, ou seja, oito jornadas da Liga e a final da Taça da Rainha. Estão na mesma posição em relação à época passada, mas a grande diferença, em relação a ti, é o tempo de utilização, porque, à falta de nove jogos, já tens, neste momento, mais jogos a titular do que no total da última época: terminaste com 21 e agora já tens 23. Sentes que encontraste em definitivo o teu lugar na equipa e também aí na Liga espanhola?

Sim, eu acho que sim. A verdade é que esta mudança foi um processo um pouco duro, porque, lá está, eu tinha a pubalgia que me impediu de ir ao Euro, então acabei por chegar lesionada, não fiz a pré-época com a equipa e esses três meses sem estar com a equipa notaram-se um bocado. Depois, até que entrasse no ritmo e tivesse as ligações com elas dentro de campo, ainda levou um bocadinho de tempo.

Este ano, fiz o processo todo contínuo com a equipa e sinto-me muito bem. Sinto que tenho o meu lugar na equipa, já tenho as conexões com as jogadoras muito bem estabelecidas. Além disso, quando temos a confiança já alta e sentimos que temos a confiança de todos, torna-se muito mais fácil ter mais rendimento. Fui consolidando pouco a pouco o meu lugar na equipa e, agora, penso que estou bastante bem.