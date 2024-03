Tatiana Pinto: “O futebol é agridoce. Ganhas, perdes, e quando perdes custa mais, mas tens sempre uma oportunidade a seguir"

Podemos começar precisamente pelo que mudou desde que falámos pela última vez. Entretanto, disputaste o Mundial por Portugal, com uma prestação histórica [primeira vitória], e juntaste-te ao Brighton. Na altura, tinhas acabado de sair do Levante, de Espanha. Tinhas-nos dito, em julho, que o mais importante para ti era escolher uma equipa em que sentisses que encaixavas e em que serias feliz. O que é que viste no Brighton que te proporcionaria isso?

Acima de tudo, aquilo que me motivou a aceitar este projeto foi, realmente, aquilo que o clube idealizava para a equipa feminina, que tem objetivos grandes, um deles era estar no "top-4" da Liga Inglesa. Sabemos que é muito difícil, não é para já, já, já, mas é realmente um projeto ambicioso e que nos dá e oferece todas as condições que uma profissional de futebol deve e merece ter. E foi muito por aí que teve tanta importância vir para cá, foi mesmo muito por aí.

E tens razão, nesse sentido eu sou muito transparente, eu movo-me muito pelo projeto, não sou aquele tipo de jogadora que se mova pela parte financeira. Obviamente, e não vou mentir, que essa parte é muito importante, mas para mim o essencial é eu estar bem no contexto onde estou e sentir-me bem e feliz com a decisão que tomei.

Chegaste já com a época em andamento, ou seja, ainda tiveste de fazer trabalho de pré-época. Mas, agora, nos últimos jogos, ganhaste um lugar, tens também contribuído para as vitórias da equipa. Já tens quatro golos e uma assistência. Como é que está a ser, então, a tua experiência no Brighton, para já?

Ao início, como podes ver, a nossa época não correu, ao início, como esperávamos. Tivemos ali resultados um pouco... indesejados, digamos. Mas lá está, houve algumas mudanças no clube, faz parte do futebol, nós também temos de estar preparadas para isso e adaptar-nos rapidamente. Neste momento temos um treinador interino que veio já da estrutura do clube, portanto é uma pessoa muito humana, tenta retirar de todas as jogadoras o melhor delas e, realmente, consigo reconhecer que o Mikey [Harris, que substituiu Melissa Phillips] está a fazer um grande trabalho.

A nível individual, sim, talvez me tenha conseguido encontrar na ideia de jogo dele, que se encaixa muito bem naquilo que eu sou individualmente, e quanto mais puder fazer para ajudar a equipa, pelo menos, a terminar a época melhor do que aquilo que começou, para mim já é uma vitória e é isso que tenho em mente até ao final desta época.