“Quase não consegui falar com os jogadores”. As lágrimas de Víctor Fernández no regresso ao Zaragoza

Víctor Fernández está de regresso aos bancos de suplentes, quatro anos depois, com a dura tarefa de salvar o Zaragoza da despromoção. O regresso do treinador ao clube da sua cidade foi carregado de fortes emoções.

Em conferência de imprensa de apresentação, o experiente técnico de 63 anos não conseguiu conter as lágrimas quando o diretor-geral Raúl Sanllehi revelou que o técnico se emocionou na primeira palestra aos jogadores: "Não preciso de repetir a bagagem que ele tem, quantas grandes palestras deu. Mas hoje emocionou-se como um novato, foi emocionante vê-lo a falar com os jogadores".

O experiente treinador ainda tentou ensaiar uma primeira resposta, mas teve de interromper a conferência de imprensa, em lágrimas, e saiu da sala durante alguns minutos.

Víctor Fernández, que orientou também o FC Porto há 20 anos, está intimamente ligado à história do Zaragoza. É natural da cidade e viveu os tempos dourados do clube. Chegou a terminar no pódio da La Liga e venceu uma Taça do Rei e uma Taças das Taças. No entanto, já não é essa a realidade no clube.

A época do Zaragoza até arrancou de forma promissora e antevia-se uma luta pela subida. Ainda assim, os maus resultados recentes atiraram o clube para o 14.º lugar da segunda divisão e a direção decidiu despedir Júlio Velázquez - que já sucedera a Fran Escribá - e recorreu à maior lenda do clube, Victor Fernández, que orientou mais de 350 jogos no clube.

A equipa está a 11 pontos de um lugar de "play-off" de subida e, ao mesmo tempo, a sete de um dos quatro lugares de descida de divisão. Fernández, hoje com 63 anos, volta ao ativo quatro épocas depois, quando deixou o comando técnico precisamente do Zaragoza, no fim da época 2019/20.