"Eles sempre cá estiveram": fomos saber porque o jogador nórdico está na moda (e não é por acaso)

Futuros nórdicos em Portugal

Será, no entanto, possível replicar o sucesso de um Hjulmand, de um Aursnes, de um Gyökeres em Portugal? Tiago Santos, analista na academia do AIK, um dos maiores clubes de Estocolmo, e que já passou pelo GIF Sundsvall, no norte da Suécia, duvida, no caso do ponta de lança do Sporting.

"O perfil do Gyökeres é um pouco fora da caixa do que é o jogador sueco. O que temos visto ao nível das seleções jovens é que o jogador sueco está um pouco atrás, mesmo a nível de performance física, comparando com as maiores seleções europeias. O impacto que ele teve é capaz de não ser possível de ser replicado assim tão facilmente", sustenta.

Este perfil deve-se, no entender do analista do AIK, aos "diferentes futebóis por onde Gyökeres passou" – Inglaterra e Alemanha, além de Suécia e Portugal.

Tomás Pereira acredita que a forma como se trabalha na Suécia, desde que foi operada uma alteração estrutural na federação – "um 'reshaping' um bocado agressivo", detalha Tiago Santos –, pode permitir que haja um novo super sueco no futebol português: "Cada vez mais vai existir um foco individual no jogador, na forma como o jogador treina, como esse jogador se prepara para lá chegar, muitas entrevistas com o jogador, documentários com o jogador. Eu acho que isso faz com que o jogador se sinta apoiado, se sinta visto, e que cada vez exista mais apoio para que consiga lá chegar."

Albert Capellas acredita que, para os dinamarqueses, é mais fácil chegar, ver e vencer: "Um jogador dinamarquês com 17, 18, 19 anos já acumulou muitos jogos de primeira divisão e isso permite que, quando vão para um clube superior, já estejam muito mais aclimatados ao futebol sénior, de competição. Dá-lhes uma vantagem competitiva relativamente a jogadores jovem de outras ligas maiores, em que é mais difícil jogar regularmente na primeira divisão."

Além disso, assinala, os jogadores "vêm muito bem formados das academias".