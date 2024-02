"Se disseres a um rapaz 'tens de ir contra aquela parede', ele vai. A rapariga pergunta 'porquê?''": entrevista a Hugo Rodrigues

Há um treinador português no Aston Villa que sonha ganhar um Europeu com a seleção feminina. Hugo Rodrigues treina as sub-16 do clube inglês, admira a liderança da treinadora da equipa principal, Carla Ward (ainda está por marcar um "playdate" para as filhas), e conta à Renascença como vai a vida no lado masculino, sensação da Premier League com o "workaholic" Unai Emery ao leme.

Foi a ouvir um podcast que Hugo Rodrigues decidiu que gostaria de levar Portugal à glória. Foi a falar com um adjunto de Brendan Rodgers que percebeu que os treinadores de topo são tão humanos e têm tantas dúvidas como os outros, e foi nos Estados Unidos da América que descobriu que tinha carreira no futebol feminino.

Por agora, é no Aston Villa que, com uma equipa de sub-16 em que são, precisamente, as sub-16 que se encontram em minoria, tenta dar um futuro a jovens jogadoras talentosas, que por sua vez se inspiram na Inglaterra campeã europeia. Ao início, era o português "com as ideias esquisitas" e que levava quatro balizas para treinar um jogo que só tem duas. Agora, adora o trabalho e o trabalho adora-o, tanto assim é que uma proposta de verão ficou no fundo da gaveta.

"Está a ser incrível. Tem sido desafiante. Não tem sido simplesmente eu a querer implementar as minhas coisas todas ou querer só reproduzir as coisas todas que elas querem. Não, é encontrar o equilíbrio", assinala o treinador.

Enquanto trabalha, "todo contente", no Aston Villa, Hugo Rodrigues ajuda a moldar os sonhos das jogadoras do futuro e, episódio a episódio, alimenta o seu.

Como é que chegaste ao Aston Villa e à formação do Aston Villa em específico?

Mudámo-nos para Inglaterra no final de 2020, por uma questão de uma oferta de trabalho da minha esposa. Eu tinha estado a trabalhar exclusivamente em futebol nos Estados Unidos, anteriormente, e [tinha tido] uma pequena passagem pelo Sporting, pelo núcleo de Braga. Depois, quando cheguei cá, foi meter as mãos à obra, tentar conhecer pessoas, tentar conhecer os clubes à volta.

Na altura, comecei a trabalhar com o Leicester, foi a minha primeira experiência no futebol feminino. Depois, comecei a trabalhar com pré-academia na parte dos rapazes, comecei a estar envolvido com a Universidade de Nottingham também. Na altura, havia a oportunidade de um trabalho nos sub-14 do Aston Villa. Eu decidi candidatar-me e, mais do que uma agradável surpresa, tem sido incrível. Eu não tinha noção da dimensão do clube, não tinha dimensão que Birmingham é uma das maiores cidades do Reino Unido, por exemplo, e perceber a expressividade que o clube tem aqui na sociedade, na comunidade, tem sido incrível, tem sido mesmo muito bom.

Consideras que as experiências nos EUA e no Sporting te ajudaram a chegar onde estás e que te ajudam no trabalho que agora desenvolves?

Sim, a questão dos EUA foi muito importante para mim, porque na verdade foi o que me abriu os olhos para o futebol feminino. Eu na altura estava em Tallahassee, que tem a Florida State University, e foi a primeira que eu fui ver ao vivo os jogos de futebol feminino, porque é uma equipa extraordinária. Na altura estava a Deyna Castellanos, agora no Manchester City, e estava a Gabby [Gabrielle Carle], que ganhou os Jogos Olímpicos com o Canadá.

Na altura, quando vim embora, o meu “boss” até me disse: “Olha, boa sorte, mas eu vejo-te um dia como um grande treinador no futebol feminino.” Eu comecei a ficar com aquela ideia na cabeça.