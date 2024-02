"Não estamos dopado$". Girona sonha com o título espanhol à boleia do grupo City

Há pouco mais de uma década, o Girona era um pequeno clube na Catalunha que disputava a quarta divisão. Esta época, com a ajuda do elevador do grupo do Manchester City, está a lutar pelo título espanhol com o Real Madrid. Mas as opiniões dividem-se: é uma história de encantar ou um motivo de preocupação?

Promovido à La Liga há dois anos, o Girona deixou o vizinho Barcelona para trás e está a disputar o título com o Real Madrid, um clube que paga ordenados quase 15 vezes superiores ao emblema da Catalunha.

Na verdade, o Girona é apenas o 13.º clube com a maior folha salarial do campeonato. Paga até 51 milhões de euros por época, um valor que contrasta com os 727 milhões que o Real Madrid pode oferecer às suas estrelas. Até clubes mais pequenos como o Almería e Maiorca surgem à frente nesta lista.



Apesar da diferença de forças, o Real Madrid soma apenas mais dois pontos do que o Girona e foram os catalães que lideraram o campeonato durante a maioria da época.

A diferença de orçamento entre os dois candidatos pode chocar, mas há, ainda assim, um outro mundo de diferença para os valores com que o Girona lidava há pouco mais de dez anos.



"Muitos não sabiam que existia futebol em Girona"

Pepe Sierra é o líder do grupo de adeptos do clube. Em tempos, chegou até a ser homenageado no relvado do Estadio Montilivi. Termina de fumar um cigarro antes de começar a entrevista. Nas suas costas, destaca-se um poster do Estádio Santiago Bernabéu. Ocupa grande parte da parede. Não esconde que é, também, adepto dos "merengues".



"Sempre fomos um clube que andou por essas divisões inferiores. Quando acabavam os jogos ficávamos à conversa com as famílias dos jogadores", rercorda a Bola Branca. "O campeonato era composto por equipas da Catalunha, dava para ir a quase aos jogos todos", prossegue.