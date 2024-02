A "dor" e as dúvidas da eternidade: Király olhou-se ao espelho para falar de Cristiano

“Happy birthday!”, bufou com vontade com um sotaque arsenewengeriano. Foi assim o primeiro contacto com Gábor Király, o mítico guarda-redes húngaro do pijama (calças de fato de treino, vá), quando a Bola Branca explicou o teor do telefonema para a terra dos mágicos magiares: o 39.º aniversário de Cristiano Ronaldo e as agruras do corpo e da mente para futebolistas que estendem e estendem e estendem a carreira.

“Há muita dor”, resume. “Mas, se trabalhares a sério… a recuperação talvez seja mais lenta do que com 20 anos. Se estás motivado, estarás bem. Eu estive, nos últimos sete ou oito anos da carreira, com muita dor. Mas continuei o trabalho, para mim a motivação não era um problema”, conta o húngaro à Renascença.

Király retirou-se do futebol com 43 anos. Em 2016 era o guarda-redes da Hungria que, no Campeonato da Europa, empatou 3-3 contra Portugal, os futuros campeões da Europa. Cristiano Ronaldo, que celebrou na segunda-feira a derradeira e vertiginosa aproximação ao rótulo de quarentão, marcou dois golos.

“Marcámos dois de ressaltos e ele estava muito zangado”, recorda o ex-futebolista. “Eu disse a muita gente que ele tinha tudo, mas que queria ganhar todos os jogos. Esta motivação é boa para todos. Luta por tudo. Em cada jogo, quer ganhar. Ele tem de mostrar isso aos miúdos, para o futuro. É o principal valor que vejo nele.”

O cidadão de Szombathely valoriza também a experiência de Cristiano fora do relvado, a possibilidade infinita de passar valores e a chama competitiva como ninguém. “Ele não corre tanto, mas antes do jogo, no balneário, no relvado, ele pode organizar tudo. Pode ensinar os mais jovens jogadores, isto é importante. Ele pode não decidir os jogos, mas até acho que vai decidir [no Europeu]. Com 39 anos não tem de ser decisivo, mas, com a mentalidade dele, ele quer decidir o jogo. É importante que os mais jovens corram por ele.”

Se a dor e a motivação são duas sombras na caminhada do eterno futebolista, como se decide a hora de dizer adeus? Lembramos Zidane, que abandonou o ofício depois de uma final do Campeonato do Mundo, sendo protagonista.

“Eu tinha 35 anos, na altura, quando comecei a pensar em quando teria de deixar o futebol”, conta. Falei com muitos ex-jogadores, com muitos internacionais e jogadores nacionais. Todos me disseram que ‘o tempo virá’. Diziam para continuar motivado e a ser profissional porque o tempo chegará. Tu planeias a tua carreira, o que fazes no próximo ano ou dois anos, mas o fim… o Zidane, como disseste, saiu e pronto. Ou podes jogar por diversão mais dois anos. Com 43 anos disse ‘já chega’. Foram 26 anos como profissional, chega. Sem falar nos anos como jovem, para mim foi suficiente.”



Os últimos anos do futebolista foram jogados no Haladás. A longa carreira, iniciada nesse mesmo clube em 1993/94, teve passagens por Hertha Berlim, Crystal Palace, Aston Villa, Burnley, Bayer Leverkusen, TSV Munique e Fulham. Não é uma caminhada no parque deixar esta labuta.