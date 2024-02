E de repente, já nos 39 anos. Que recordes tem Cristiano no horizonte em ano de Euro 2024?

São 39 as velas que Cristiano Ronaldo sopra esta segunda-feira. Em 2024, as janelas do palacete em que internacional português festejará o aniversário têm vista para o Europeu e para mais um ano de recordes.

Ronaldo chegará com 39 anos e 135 dias ao primeiro jogo de Portugal no Euro 2024, no dia 18 de junho, diante da República Checa.

Fora do alcance está o recorde de Gábor Király, o mais velho de sempre a jogar num Europeu. Em 2016, ajudou a Hungria a chegar aos oitavos de final (um dos adversários na fase de grupos foi Portugal). Quando os magiares foram eliminados pela Bélgica, o "guarda-redes do pijama" tinha 40 anos e 86 dias de idade.



Cristiano pode, contudo, tornar-se o jogador de campo mais velho a participar no Europeu. Basta jogar para ultrapassar o alemão Lothar Matthäus, que, em 2000, defrontou Portugal aos 39 anos e 91 dias.

Se fizer aquilo que melhor sabe, o capitão da seleção nacional também se tornará no jogador mais velho da história dos Europeus a marcar um golo. Para trás ficará o austríaco Ivica Vastic, que, em 2008, com 38 anos e 257 dias de idade, saltou do banco para resgatar um empate frente à Polónia, de grande penalidade.