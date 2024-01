E agora, Mourinho? Desde o Real Madrid que o português não chega ao fim do contrato

O despedimento de José Mourinho da AS Roma acentua uma tendência: desde 2013, após deixar o Real Madrid ao fim de três anos, que o mais titulado treinador português da história não consegue completar a última época num clube.

Mourinho não resistiu aos maus resultados do clube da capital italiana. Tinha contrato até ao final da época, depois de ter chegado em maio de 2021, para suceder a Paulo Fonseca, mas deixa a Roma no nono lugar da Serie A, 22 pontos atrás do líder Inter de Milão, e após eliminação da Taça de Itália no dérbi diante da Lazio.

Repete-se a história dos últimos dez anos: Mourinho sai a meio da época.

Deixou o Chelsea (segunda passagem), o Manchester United e, agora, a Roma a meio da terceira temporada. Saiu do Tottenham antes do fim da segunda (despedido a seis dias da final da Taça da Liga inglesa).

O último clube em que José Mourinho completou o projeto - ou, pelo menos, só saiu no final de uma temporada - foi o Real Madrid. Orientou os espanhóis durante três épocas completas, de 2010 a 2013, e saiu, no verão, para regressar ao Chelsea.