Futebol já vale menos milhões em Inglaterra, uma má notícia para a centralização portuguesa

O novo acordo dos direitos de transmissão da Premier League poderá ser uma má notícia para o processo de centralização dos direitos da liga portuguesa, segundo o especialista Luís Vilar.

A liga inglesa anunciou o negócio que fechou com diferentes operadoras para o período entre 2025 e 2029 a troco de 6,7 mil milhões de libras. Um valor recorde em termos absolutos, mas inferior ao ainda em vigor quando comparado o valor por jogo. Isto porque o acordo anunciado é para quatro anos e prevê mais jogos, enquanto que os anteriores eram negociados em pacotes de três anos.

Luís Vilar, comentador desportivo e diretor executivo de ensino online da Nova SBE Executive Education, contextualiza o "valor recorde" anunciado pela Premier League.



"O contrato aumenta o valor absoluto em 4%. Mas se olharmos para a receita por jogo, não aumentou. O aumento total de 4% é por mais jogos e por um valor abaixo da inflação", aponta, à Renascença.

Este decréscimo significa que "as televisões e as operadoras estão a baixar o investimento, o que denota que a Premier League pode ter chegado a um plateau no valor dos jogos. Para mim, é claro que se chegou a esse plateau. Tiveram de negociar mais jogos para que os clubes tenham, no mínimo, a mesma receita".

À "TalkSport", um dirigente de um clube da Premier League revelou, sob anonimato, que os clubes estão "desapontados" com o acordo.