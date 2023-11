De futebolista a "escultora". Eniola Aluko quer moldar o futuro do futebol feminino

Tem estado muito ativa desde que deixou de ser futebolista. Foi diretora desportiva no Aston Villa e no Angel City, dos EUA, que ao segundo ano de existência se apurou para os “play-offs”. Sente-se parte desse sucesso? Como foi construir uma equipa do zero?

Foi um grande feito para a minha carreira construir aquela equipa, porque era uma tela em branco e tinha de executar e imaginar o que, para mim, seria a melhor equipa possível. Obviamente, há muitos desafios. As regras não te permitem ter uma grande equipa logo à partida. Mas penso que o facto de a equipa se ter apurado para os “play-offs” logo ao segundo ano é uma prova da qualidade das jogadoras, do espírito do grupo e das suas personalidades, dos adeptos, da experiência que se criou para que a equipa conseguisse tamanho feito na sua segunda época.

Estou muito orgulhosa disso. Vejo como parte do meu legado. Se me tivesses perguntado, quando estava a construir a equipa, qual era um dos meus principais objetivos, eu diria que seria sermos competitivos, mas também chegar aos “play-offs” nas primeiras duas, três temporadas. E aconteceu. Por isso, mesmo não tendo estado lá na segunda temporada, considero isso parte do legado do que construí.

Também trabalha como comentadora. Não só de futebol feminino, mas também masculino. O mesmo acontece com Alex Scott, Karen Carney, Anita Asante. Como é que isso ajuda o futebol feminino, ter antigas jogadoras a falar em grandes órgãos de comunicação a falar de todo o futebol?

Traz duas coisas. Uma delas é a visibilidade. Quando as pessoas me vêem na televisão, mesmo que seja a falar de futebol masculino, associam-me ao futebol feminino e isso traz visibilidade [ao futebol feminino].

Depois, também penso que está a normalizar o facto de o futebol ser para todos. O futebol não é apenas um desporto para os homens, nem é apenas para as mulheres. É um desporto para toda a gente. Por isso, se eu estiver na televisão a falar sobre um Manchester United-Chelsea e estiver a falar de uma forma com que consigas identificar-te como adepta, e se for mulher, isso normaliza as mulheres fazerem parte do futebol.

Penso que, durante bastante tempo, tivemos uma espécie de exclusão muito tribal de diferentes pessoas que não é saudável. Estamos a ver um mundo muito mais inclusivo, em que, se quiseres falar sobre futebol, podes falar sobre futebol. Sejas criador de conteúdos ou um adepto ou um antigo jogador. Isso ajuda a normalizar. Ainda temos idiotas que querem “generizar” o futebol, mas penso que, no todo, estamos a caminhar para a normalização.