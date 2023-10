Em Israel, há uma equipa em que árabes e judeus jogam lado a lado

O telefone de Gabriel Lima tocou bem cedo no domingo, dia 8 de outubro. Por volta das sete da manhã. A chamada vinha de um indicativo israelita, +972. “Alguma coisa aconteceu”, pensou antigo futebolista brasileiro, hoje com 45 anos.

Foi nessa manhã - horas depois do mundo saber do ataque do grupo Hamas em Israel - que Gabriel recebeu a notícia: o seu antigo colega de equipa, Lior Asulin, era uma das vítimas mortais num festival de música próximo da Faixa de Gaza.

Os dois conheceram-se há quase duas décadas. Em 2004, fizeram história no Bnei Sakhnin e provaram que era possível paz entre árabes e judeus.

Durante várias décadas, o futebol em Israel esteve organizado de forma simples: judeus jogavam maioritariamente em equipas judaicas e os muçulmanos em equipas árabes. Até que surgiu o Sakhnin.

O sucesso do clube de uma pequena cidade árabe no norte de Israel ajudou a mudar o paradigma em 2004 ao vencer um troféu com jogadores de povos que, ao mesmo tempo, travavam sangrentas batalhas junto a Gaza.