Um carpinteiro, um eletricista e um estudante entram num campo de futebol. KI Klaksvik é a exceção à regra na Europa dos milhões

O plano de investimento ainda não está decidido, mas há a certeza que "o dinheiro não vai ser despejado a contratar jogadores caros e a pagar ordenados exorbitantes". "O objetivo é assegurar o futuro do clube", reconhece.

"Acredito que vá ser dividido em partes e investido em diferentes setores do clube que precisam de melhorias", prevê Solby.

O sorteio da Liga Conferência ditou um grupo com o gigante Lille, treinado por Paulo Fonseca, os eslovacos do Slovan Bratislava, e os eslovenos do Olímpia Ljbuljana, orientado pelo português João Henriques.



A equipa soube as equipas que iria defrontar no avião a regressar de Tiraspol. Solby sentiu a felicidade num registo tipicamente nórdico. "Não houve gritos ou festejos. Olharam todos uns para os outros e a pensar: porreiro. Os faroenses não são muito bons a expressar as emoções."

A equipa das Ilhas Faroé perdeu a estreia em casa do Slovan. Hoje joga-se o primeiro jogo de sempre da fase de grupos de uma prova europeia em solo faroense. O treinador português Paulo Fonseca vai apadrinhar o momento.

O grande feito do KI foi chegar à fase de grupos. Esse já está concluído. A mentalidade de tentar surpreender mantém-se, mas "as expectativas já não são tão altas."

O KI sagrou-se tricampeão das Ilhas Faroé no último fim de semana e, por isso, já tem assegurada a presença na Liga dos Campeões do próximo ano. Solby sabe que o próximo grande desafio do clube não está em vencer o Lille. Está já no próximo ano.

"Há muitos fatores de incerteza, mas o objetivo vai ser sempre voltar à fase de grupos no próximo ano", conclui.