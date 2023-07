Edmilson espera que o seu sonho seja maior do que a ambição do Vitória

Dos campeonatos distritais da Associação de Futebol do Porto até à Liga Conferência, o salto pode ser mais rápido do que o esperado.

Exemplo disso é Edmilson Santos, avançado que esta quinta-feira defronta o Vitória de Guimarães, mas há apenas dois anos e meio jogava no Marco 09, do quinto escalão do futebol português.

O avançado brasileiro marcou 12 golos em igual número de jogos na primeira metade da época ao serviço do Marco. Os números chamaram à atenção do Vilaverdense, que contratou o jogador no mercado de inverno. Edmilson adaptou-se rapidamente e foi essencial nas duas subidas consecutivas do Vilaverdense, que entretanto adicionou o prefixo Lank ao nome com o investimento do grupo canadiano.

O ponta de lança marcou 10 no Campeonato de Portugal, em 2021/22, e subiu o patamar com 15 golos e três assistências na Liga 3.

Edmilson não acompanhou o clube de Vila Verde na II Liga para se juntar ao NK Celje, segundo classificado do campeonato esloveno da época passada, que hoje será o primeiro adversário do Vitória de Guimarães na Liga Conferência e o primeiro jogo europeu da carreira do avançado de 26 anos de idade.

"Tem sido um sonho para mim. Quando recebi a oferta não sabia a dimensão do clube. Fiz as minhas pesquisas, só o facto de ir da terceira divisão para uma primeira divisão já foi um sonho. A Liga Conferência torna o sonho maior. Espero fazer alguns minutos contra o Vitória e marcar um golo", confessa, a Bola Branca.

O Celje já arrancou a época com um empate em casa do NK Aluminij. Edmilson não se estreou. O avançado reconhece que tinha propostas da II Liga em Portugal, mas preferiu emigrar.

"É uma história engraçada. Estava no LANK, tinha algumas possibilidades da II Liga, mas nada muito claro porque não falaram diretamente comigo. Recebi uma mensagem que tinham interesse daqui, fiquei desconfiado, mas depois falaram mesmo com o meu empresário e as coisas aconteceram", atira.

No Celje, o objetivo é lutar pelo título. O principal rival será o Olímpia Ljubljana, treinado pelo português João Henriques e com Rui Pedro, David Sualehe e Jorge Silva no plante: "O objetivo é lutar pelo título e o meu é fazer o máximo de golos possíveis e ajudar a equipa. Ter o mesmo sucesso que tive em Portugal. Estou com a expectativa para corresponder".

Para já, Edmilson tem que pensar na partida desta noite, contra os minhotos. Uma tarefa complicada.

"A equipa está num processo de evolução, tivemos a troca de treinador há alguns dias. Ainda estamos a assimilar a ideia deste novo treinador, mas a equipa está bem preparada. O Vitória é favorito, mas acho que podemos fazer um jogo muito competitivo, tanto aqui, como em Guimarães. Vai ser um jogo muito complicado, o Vitória é uma das cinco grandes equipas em Portugal. Eles têm um favoritismo grande, não vai ser fácil", atira.

Não perder e levar a discussão da passagem até ao D. Afonso Henriques, na próxima quinta-feira, é o principal objetivo: "Era importante levar vantagem, mas não perder seria importante para nós", termina.

O Celje recebe o Vitória de Guimarães esta quinta-feira num jogo com pontapé de saída marcado para as 19h00. É a estreia dos clubes portugueses nas provas europeias da nova temporada.