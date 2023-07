Marco Paixão espera por um telefonema de Portugal

Pela quarta época melhor marcador da II Liga da Turquia, Marco Paixão é um jogador livre no mercado. Não porque esteja sem clube, mas porque o Altay, com o qual tem mais um ano de contrato, não está a honrar os pagamentos a tempo e horas ao avançado português, de 38 anos.

Numa entrevista à Renascença, a partir de Izmir, na Turquia, Marco Paixão confirma que pode sair a custo zero do Altay.



“Legalmente posso rescindir o contrato e assinar por qualquer clube a custo zero”, confirma Marco Paixão, que, confrontado com o grau de consciência de que os dirigentes do clube têm da atual situação, responde com um “100%”.

O Altay tem dívidas a saldar para com Marco Paixão e não se trata de pouco dinheiro.

“É bastante, mas isto é o futebol. As leis protegem os clubes e não protegem os jogadores”, desabafa, numa altura em que as suas prioridades passam por cobrar aquilo que lhe devem e encontrar alternativas para dar rumo à carreira.

O "globetrotter" sonha voltar a casa, mas "é preciso que o telefone toque"

Até agora, chegaram ao jogador português três propostas concretas: duas para continuar na Turquia e uma outra do Azerbaijão, destino que seria novidade na carreira, carimbada com passagens mais ou menos longas por Espanha, Escócia, Irão, Chipre, Polónia, Chéquia e Turquia, onde chegou há cinco anos.

O avançado não descarta nenhum cenário – nem mesmo o do futebol árabe, apesar de não ter recebido qualquer oferta formal nesse sentido –, mas o que deseja mesmo é terminar a carreira em Portugal.

“Claro que sim. No ano passado recebi uma chamada de um clube que acabou por subir à I Liga e estava bastante esperançoso de que algo se pudesse passar, mas infelizmente não se passou. Tenho 38 anos e diria que durante mais dois aninhos ainda consigo atingir uns bons números. Se algum destes anos fosse em Portugal, seria maravilhoso”, confessa, complementando que “é preciso é que o telefone toque”.

Com efeito, a idade não assusta Marco Paixão, que se inspira em jogadores da sua geração para apresentar credenciais.

“Sou o único jogador da Turquia a ser por quatro vezes o máximo goleador da Liga [segundo escalão] e joguei contra jovens de 25 ou 26 anos que estiveram em boas ligas”, assinala, advogando que um registo deste quilate tem justificação: “É porque me cuido muito e estou todos os dias no ginásio. É de certa forma o exemplo de jogadores a alto nível como Cristiano, Modric ou Benzema. Temos de nos cuidar muito, porque, não cuidando, é mais difícil.”

Duas mágoas com raiz em Sesimbra: uma familiar, a outra desportiva

Marco nasceu em Sesimbra, a 19 de setembro de 1984, e veio acompanhado de Flávio. Quis o destino que gémeos Paixão crescessem juntos para o futebol e, por muitos anos, mantivessem um paralelismo nas carreiras, digno de nota.

Foi assim nos dez anos de formação no Sesimbra (1995-2005). Depois, coabitaram uma época no FC Porto B, três no futebol espanhol, duas na Escócia, uma no Irão e quatro na Polónia. A separação das águas aconteceu apenas em 2018, quando Marco deixou a Polónia (Lechia Gdansk) para rumar ao Altay, da Turquia, enquanto Flávio permanecia no Lechia, onde acabaria por se despedir dos relvados na última temporada.

É por esta longa caminhada conjunta e pelo facto de se tratar de irmãos gémeos que causa estranheza a confissão de Marco Paixão a Bola Branca, quando confrontado com o tipo de relação que mantém atualmente com Flávio.

“É uma boa pergunta”, declara. “A nossa relação já foi melhor, neste momento não é uma relação saudável. Faz parte da vida”, diz Marco, fazendo notar que, apesar do maior distanciamento, não abdica dos laços com o gémeo Flávio.

“De vez em quando falamos, não muito assiduamente, mas quando ele terminou a carreira liguei-lhe a agradecer o exemplo que ele foi. Espero que, fora dos relvados, continue ligado ao futebol e que essa inspiração que ele foi para os outros, para os miúdos, continue a passar. É o que mais lhe desejo”, afirma.