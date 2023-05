Julián Álvarez ou Lautaro Martínez serão o 10.º jogador a vencer Liga dos Campeões e Mundial na mesma época

Julián Álvarez estreia-se no futebol europeu esta época, depois de contratado ao River Plate. Tapado pelo goleador recordista Erling Haaland, não tem a mesma preponderância na equipa do City que Lautaro tem no Inter.



Ainda assim, o argentino consegue ter impacto regular a sair do banco, com 16 golos e 4 assistências em 45 jogos disputados. Foi ele que fechou a goleada frente ao Real Madrid com o último golo no triunfo por 4-0. Leva três golos e duas assistências nesta edição da prova.

No Mundial, os papéis inverteram-se: Lautaro Martínez começou a competição como figura da equipa, mas foi apenas titular nos dois primeiros jogos. Não apontou qualquer golo ou assistência e foi suplente utilizado na final com a França.

Já Julián Álvarez foi uma das figuras da conquista da prova. Tirou o lugar a Lautaro, começou de início em todos os jogos a partir da terceira jornada da fase de grupos e apontou quatro golos, incluindo um "bis" na meia-final com a Croácia.