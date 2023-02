De Ronaldo a Enzo Fernández. Como foi o louco mercado de inverno?

O mercado de inverno é sempre visto como um momento de imprevisibilidade, onde equipas podem perder peças chave da primeira volta da época, ou fazer reforços cirúrgicos para posições mais carenciadas. O mercado deste mês de janeiro foi o primeiro a surgir depois de um Mundial em dezembro, que se realizou no Qatar.

O último dia ficou marcado pela saída de Enzo Fernández do Benfica rumo ao Chelsea, naquele que é o maior negócio de um clube inglês.

Na reta final do mercado, o Chelsea foi protagonista de uma transferência recorde na liga inglesa e de magnitude histórica para o futebol português. Depois de se valorizar como o Melhor Jogador Jovem do Mundial do Qatar e de uma primeira volta de grande valor pelo Benfica, Enzo Fernández troca Lisboa por Londres por 121 milhões de euros.

O jogador argentino vai vestir a camisola dos blues, depois de ter falhado o jogo dos encarnados esta terça-feira, numa deslocação difícil a Arouca. O treinador Roger Schmidt confirmou a saída de Enzo Fernández para o Chelsea. "Falei com o presidente. O negócio está feito", declarou o técnico alemão.

Ronaldo das Arábias

Cristiano Ronaldo foi o protagonista da transferência mais sonante e mediática do mercado de inverno de 2023. Após a rutura com o Manchester United e de um Mundial abaixo das expetativas, CR7 deixou a Europa mudou-se para Al Nassr.

Ronaldo assinou pelo clube da Arábia Saudita até 2025, data em que terá 40 anos, por um salário de 200 milhões de euros época, mais 100 milhões de prémio de assinatura. Pelo meio, ainda foi noticiado que o internacional português também concordou em apoiar a candidatura da Arábia Saudita ao Mundial de 2030, mas o Al Nassr veio negar, publicamente, esse cenário.