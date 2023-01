Milhares saíram à rua para o cortejo do último adeus a Pelé

Pelas 13h10, número alusivo à camisola do antigo jogador, a "10" que envergou em todas as suas equipas, o caixão foi levado para um carro dos bombeiros aberto, para um cortejo pela cidade de Santos.



A procissão começou na Vila Belmiro, passou pelo bairro onde vive a mãe de Pelé, ainda viva, com 100 anos, e terminou no Cemitério Memorial Necrópole Ecuménica, onde o três vezes campeão do mundo de futebol será enterrado numa cerimónia privada.

O caixão foi escoltado por vários veículos oficiais. Milhares de adeptos invadiram as ruas, com camisolas do Santos e do Brasil, assim como bandeiras alusivas a Pelé.